Consternatie op US Open: Novak Djokovic gediskwalificeerd nadat hij ongewild lijnrechter raakt

Novak Djokovic (33) is zondag gediskwalificeerd in de achtste finales van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld mepte een bal ongewild vol tegen een lijnrechter op het einde van de eerste set tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 27). De vrouw werd geraakt op haar keel. Hard noch opzettelijk was het en hij verontschuldigde zich meteen, maar de uitsluiting was de enige mogelijke sanctie.

Djokovic sloeg de bal gefrustreerd weg nadat hij zijn opslagspel had moeten inleveren, terwijl hij een game eerder drie setpunten had laten liggen. De vrouwelijke lijnrechter die op het strottenhoofd geraakt werd, viel met een gil op de grond. Ze moest naar lucht happen en ging tegen de grond.

“Word ik nu werkelijk uitgesloten voor zoiets?”

Djokovic ging zich meteen bekommeren over haar lot, terwijl de officials op het terrein kwamen. Hij pleitte nog minutenlang bij de arbitrage om de uitsluiting te ontlopen. Het nummer 1 van de wereld zou onder meer gezegd hebben: “Zij moet toch niet naar het ziekenhuis gaan. Word ik nu werkelijk uitgesloten voor zoiets? Dit is mijn carrière, mijn grand slam.”

Enkele minuten eerder had hij trouwens al een gelijkaardig manoeuvre uitgevoerd, maar die bal vloog tegen de reclameborden. Zijn smeekbede was tevergeefs. Het reglement laat weinig ruimte. Uitsluiting. US Open voorbij voor de topfavoriet, conform dat reglement verliest hij ook het prijzengeld en ATP-punten die hij in New York had verdiend.

Novak Djokovic raakt een lijnrechter en wordt gediskwalificeerd! Einde #USOpen voor Djokovic. pic.twitter.com/ZkNMmDH61y — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 6, 2020

Het was duidelijk ongewild, zoals beelden uit andere hoeken ook tonen:

Esta es la imagen que han visto los jueces para DESCALIFICAR a Djokovic tras golpear a una juez de linea en la tráquea pic.twitter.com/2HvlogxRSm — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 6, 2020

Dit incident zal zijn reputatie zeker geen goed doen. Djokovic sleept al een lange lijst van controverses achter zich aan. Zijn geflirt met allerlei goeroes en zijn geloof in alternatieve geneeswijzen konden nog als behoorlijk onschadelijk beschouwd worden. Hij knuffelde weleens een boom, wilde zijn elleboog op holistische wijze laten genezen en meende dat gedachten water konden zuiveren. Dat hij in mei van dit jaar in volle pandemie tijdens een door hem georganiseerd toernooi in de Balkan zowat alle mogelijke coronaregels compleet negeerde, werd hem een stuk kwalijker genomen. Minstens een dozijn mensen – onder wie Djokivic zelf – bleken na afloop positief te zijn op corona.

Neveneffect van dit voorval. Geen enkele van de resterende deelnemers op de US Open heeft ooit een grand slam op zak gestoken. De lijst met grandslamprimussen zal dus een nieuwe naam mogen begroeten. Al zal er achter de US Open 2020 altijd wel een sterretje staan.

Kans voor Goffin?

En de concrete gevolgen? Het stond op dat moment 6-5 in het voordeel van Carreno Busta, die dus doorstoot naar de kwartfinales. Daarin wordt David Goffin (ATP 10) mogelijk de tegenstander van de Spanjaard. Maar dan moet Belgiës nummer 1 later op de avond wel de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) uitschakelen.

Djokovic, in 2020 nog ongeslagen, was de grote favoriet voor de eindzege in New York. Hij won de US Open al drie keer in zijn carrière (2011, 2015 en 2018) en heeft 17 grandslamtitels op zijn palmares. Door zijn wangedrag kan hij geen grandslamtitel inlopen op Roger Federer (20 grandslamtitels) en Rafael Nadal (19), afwezig op Flushing Meadows.