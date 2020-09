Titelverdedigsters Elise Mertens en Aryna Sabalenka stranden in kwartfinales van dubbelspel op US Open

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka zijn er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op de US Open.

Mertens en Sabalenka, de titelverdedigsters en tweede reekshoofden, gingen onderuit tegen de Russin Vera Zvonareva en de Duitse Laura Siegemund, die door Mertens in de eerste ronde van het enkeltoernooi werd uitgeschakeld. Het werd 6-4 en 7-6 (7/1) na 1 uur en 42 minuten.

Bij 5-4 in de tweede set wisten Mertens en Sabalenka nog twee matchpunten te redden. Maar in de tiebreak die volgde, heersten Zvonareva en Siegemund.

In de halve finales ontmoeten Zvonareva en Siegemund het Russische duo Anna Blinkova/Veronika Kudermetova. Zij verrasten in de kwartfinales de Tsjechische Kveta Peschke en de Nederlandse Demi Schuurs, de vierde reekshoofden.

In het enkelspel is Mertens wel nog aan de slag. In de achtste finales treft ze het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA 4).