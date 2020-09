4,16 miljoen coronasteun voor Limburgse OCMW’s: “Maar we krijgen het dit jaar niet op”

OCMW’s in onze provincie krijgen 4,16 miljoen euro van de federale overheid om hulp te bieden aan wie financiële problemen heeft door de coronacrisis. “Maar we moeten het opgebruiken voor het einde van het jaar, en dat lukt niet”, klaagt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan.

In totaal trok de federale overheid 125 miljoen euro extra uit voor de OCMW’s in ons land. Daarvan gaat 4,16 miljoen naar de Limburgse gemeenten. Een deel van het budget is bestemd voor personeelskosten ...