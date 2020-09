Lanaken / Maasmechelen -

De politie controleerde tijdens de avonduren en de nacht van zaterdag op zondag op snelheid in Lanaken en Maasmechelen. 964 wagens passeerden en daarvan reden 184 bestuurders te snel. Op de Kiezelweg in Veldwezelt was er iemand die 136 km/uur haalde. Op de Rijksweg was de hoogst gemeten snelheid 111 km/uur en op de Steenweg 109 km/uur. De maximumsnelheid is overal 70 per uur.