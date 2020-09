Buurt is “klein Zwitserland” in achtertuin beu

Hasselt -

De buren van de Hasseltse Zolderstraat zitten al vier jaar opgescheept met massa’s grond, daar gestort door het bedrijf De Coster: “En wij wisten gewoon van niks.” Rob De Coster erkent de fout, “maar we handelden te goeder trouw. We hadden een akkoord met de grondeigenaar, maar niet op papier. En de man is helaas overleden.”