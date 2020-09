Stevoortenaar komt uw fiets aan huis wassen

Hasselt -

Steeds meer mensen geven veel geld uit aan (dure) racefietsen of elektrische exemplaren. Maar die moeten ook proper worden gemaakt, en daar heeft Stevoortenaar Christiaan Froyen (25) iets op gevonden. Hij komt met zijn bedrijfje Gekko Fietsenreiniging uw fiets thuis of op het werk kuisen. gestart met het reinigen van fietsen bij uw thuis of op het werk.