Cynthia Bolingo heeft zondag tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden haar eigen Belgisch record op de ongebruikelijke 300 meter verpulverd. Ze bracht het record van 37.18 naar 36.54, de derde wereldjaarprestatie.

Op de Europese ranking aller tijden is Bolingo nu 22e en staat ze tussen heel wat mooie namen. “Een 200 meter is te kort voor mij, een 400 meter te lang, maar dit is ideaal”, grapte Bolingo na afloop ...