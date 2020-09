Vandalisme bij buurthuis De Kievit in Lommel

Lommel -

Onbekende vandalen brachten een bezoek aan het buurthuis De Kievit in de Geelgorsstraat in Lommel. Daar hoorden mensen vrijdag rond 20.30 uur glasgerinkel. Het gaat om beschadigingen. De voorzitter van het buurthuis De Kievit bevestigt dat een raam van de jeugdlokalen is gesneuveld. “Het is niet de eerste keer. Maar de jeugdlokalen liggen aan de achterkant van het buurthuis op kelderniveau, en een beetje uit het zicht. De lokalen zijn bereikbaar via een soort helling die vaak door de skatende kinderen wordt gebruikt. Er werd niet ingebroken en er is niets gestolen. Met de stad gaan we bekijken of we infrastructureel misschien een aanpassing kunnen doen.”