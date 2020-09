Biostatisticus Geert Molenberghs na stijging coronacijfers: “Dit is geen signaal om te versoepelen”

Voor het eerst in weken gaat het aantal coronabesmettingen in ons land opnieuw de hoogte in. Een stijging van drie procent lijkt niet veel, maar is toch niet onschuldig. “Dit is geen signaal om te versoepelen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Maar: we kunnen wel degelijk een rustigere herfst tegemoet gaan. Tenminste, als we ons aan bepaalde voorwaarden houden.