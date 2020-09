Tourbubbel van 650 man moet zich over twee dagen opnieuw laten testen, maar pas dinsdag worden resultaten bekendgemaakt

Het Tourpeloton ondergaat zondag en maandag een derde PCR-test. Normaal was die enkel voorzien op de rustdag, maar aangezien er zo’n 650 mensen getest moeten worden, werd zondag al gestart met de testcampagne. Toch zullen de resultaten pas op dinsdagochtend gecommuniceerd worden.

LEES OOK. Tadej Pogacar wint tweede Pyreneeënrit, Primoz Roglic pakt geel

Om de Tour veilig te laten verlopen, werden twee PCR-testen bij de ‘bubbels’ van de ploegen afgenomen vooraf aan de start in Nice. Zo bleek dat Lotto Soudal kampte met twee ‘niet-negatieve testen’, waardoor uiteindelijk nog voor de start van de Tour vier mensen van de staf naar huis werden gestuurd. Later bleek dat een van de twee ‘positieve’ testen een vals resultaat had afgeleverd en er dus maar sprake was van één positief geval. Na heel wat gedoe omtrent de regelgeving tussen Tourorganisator ASO en de Franse overheid, kon Lotto Soudal uiteindelijk op nul aan de Tour beginnen. Uit voorzorg liet de Belgische formatie op eigen initiatief maandag iedereen hertesten, wat niet verplicht werd door ASO of de Franse overheid. Niemand bleek toen positief.

Een verplichte test voor de ‘Tourbubbel’ moest gebeuren op de eerste rustdag. “Maar omdat het gaat om zo’n 650 personen, zijn we zondag al gestart met de COVID-19-testen”, klink het bij ASO. “Ook op de rustdag zullen we nog testen uitvoeren.”

Foto: AFP

‘Valse positieven’

Pas op dinsdagochtend zal de Tourorganisatie evenwel de resultaten communiceren. Een en ander heeft te maken met de ‘valse positieven’. De voorbije weken hebben een paar renners positief getest, terwijl later bleek dat dit niet het geval was nadat de renners in kwestie al verwijderd waren uit de koers. Om dit te vermijden wil de organisatie de kans geven op een hertest, zo vernam Belga uit goede bron. Het resultaat van een test is bekend binnen de twee uur. Stel dat er positief wordt getest op COVID-19, dan kan er een tweede test plaatsvinden zodat de renner in kwestie alsnog zou kunnen starten op dinsdag in de tiende etappe.

Overigens hoeft niet gevreesd te worden voor een plotseling stopzetten van de Tour bij enkele positieve testen. “Er ligt geen scenario klaar wanneer de Tour moet stoppen”, verklaarde Tourbaas Christian Prudhomme daags voor de start in Nice bij enkele agentschappen. “Er is geen cijfer, geen getal wanneer er een einde is. We wachten het verloop van de Tour af en in deze hebben wij niet alles te zeggen.”

Maar wordt er een winnaar uitgeroepen na pakweg tien etappes in de Tour? “Ook dat is nog allemaal niet aan de orde”, stelde Prudhomme. “Laat ons het verloop van de Tour afwachten.”