Buurtbewoners kaarten onveilig kruispunt aan na nieuw ongeval

Heusden-Zolder -

Het kruispunt aan de Koolmijnlaan met de Stationstraat in Zolder is volgens buurtbewoners een gevaarlijk kruispunt. Na het zoveelste ongeval is het geduld van de buurtbewoners op. “We zijn het meer dan beu”, zegt Emanuella Mollo, die samen met haar zus aan het kruispunt een Italiaans restaurant uitbaat. Zaterdagmorgen reden weer twee voertuigen op elkaar op. De bestuurder, een bejaarde man van 81, is ter plaatse bezweken aan de letsels die hij had opgelopen. Zijn vrouw raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het verkeersongeval is gebeurd is nog niet bekend.