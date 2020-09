Helft van besmettingen in Limburg situeert zich in deze vier gemeenten

Hasselt - Volgens de meest recente cijfers van Sciensano zijn er de afgelopen zeven dagen in Limburg 181 nieuwe besmettingen geteld. Opvallend is dat bijna de helft daarvan uit slechts vier gemeenten komt. Het reproductiegetal in Limburg is vandaag wel het hoogste van het land.

De zondagcijfers maken weer een knikje naar beneden vergeleken met zaterdag. Toen waren er op zeven dagen tijd nog 193 nieuwe besmettingen geteld in onze provincie. Vandaag - zondag - zijn er dat 181. In absolute cijfers gaat het dus om lage aantallen voor een hele provincie. En dat is al enkele dagen zo: de ene dag gaat de curve lichtjes omhoog en een dag later weer lichtjes omlaag.

Wat wel opvalt, is dat bijna de helft van de nieuwe besmettingen gesitueerd wordt in amper vier gemeenten: Genk (35), Hasselt (20), Beringen (15) en Heusden-Zolder (15). Het goede nieuws is dat vergeleken met zaterdag deze vier gemeenten wel allemaal een daling laten optekenen.

Coronavrij

In driekwart van de Limburgse gemeenten werden de afgelopen zeven dagen slechts drie of minder nieuwe besmettingen geteld. Tien gemeenten zijn op dit moment zelfs coronavrij: Alken, Bocholt, Borgloon, Gingelom, Ham, Hamont-Achel, Herk-de-Stad, Herstappe, Hoeselt en Lummen. In zeven van deze gemeenten is dat al meer dan twee weken het geval. Peer raakte dit weekend zijn coronavrije status kwijt na een nieuwe besmetting, de eerste sinds 16 augustus.

Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg sinds de uitbraak van het virus in maart is dit weekend toegenomen tot 7.964. Die toename is het rechtstreekse gevolg van meer testen, maar resulteert niet in drukkere ziekenhuizen. Daar is het vrij kalm. Volgens de meest recente gegevens verblijven er op dit moment 10 mensen in de Limburgse ziekenhuizen, één patiënt ligt op intensieve zorgen. Ook in de Limburgse woonzorgcentra is de situatie stabiel.

Reproductiegetal

Een goede graadmeter voor de ernst van de epidemie is het reproductiegetal of R-waarde. Die bedraagt 1,03 voor België, maar per provincie zijn er wel verschillen. De R-waarde voor Limburg is 1,16 en is de hoogste voor het hele land. Dat betekent dat op dit moment 100 positieve gevallen nog altijd 116 andere mensen besmetten met het virus. Pas wanneer de R-waarde onder de 1 zakt, krimpt de epidemie. Dat is op zondag het geval in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en de regio Brussel.