Amerikaan roept het uit van enthousiasme nadat tegenstander waanzinnig punt scoort op US Open

Frances Tiafoe (ATP 82) plaatste zich zaterdag makkelijk voor de vierde ronde op de US Open. De Amerikaan was in drie sets te sterk voor de Hongaar Márton Fucsovics (ATP 66): 6-2, 6-3 en 6-2. Maar het was wel de verliezer van de dag die een waanzinnig punt scoorde. Na een lange rally plaatste Fucsovics de bal langs het net nog fijntjes tussen de lijnen. Tot groot enthousiasme van Tiafoe, die zijn ogen nauwelijks kon geloven.