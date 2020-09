Antwerps burgemeester Bart De Wever pleit voor Belgische DEA in strijd tegen drugsoorlog

In Antwerpen is een drugsoorlog bezig, met opzichtig geweld, waarbij het de bedoeling is om handlangers van de andere clan te verklikken. Maar het Antwerps stadsbestuur kan enkel aan symptoombestrijding doen. Dat stelt Antwerps burgemeester Bart De Wever zondag in De Zevende Dag (Eén) en het VTM Nieuws. Hij pleit ervoor dat in het komende regeerakkoord de oprichting van een Belgische DEA wordt opgenomen, zoals dat het geval was bij het voorstel dat de N-VA-voorzitter met zijn PS-collega Paul Magnette had voorzien.