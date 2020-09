Sofia Kenin verwacht uitputtingsslag tegen Elise Mertens op de US Open: “Ze kan hard uithalen”

Elise Mertens (WTA 18) plaatste zich zaterdag voor de achtste finales in het enkelspel van de US Open, na winst tegen de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124) in twee sets (7-5 en 6-1). In de volgende ronde op Flushing Meadows wacht het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA 4), die begin dit jaar de Australian Open op haar naam zette. “Ik verwacht een uitputtingsslag tegen Mertens”, vertelde Kenin.

“Mertens serveert sterk en kan harde slagen uitdelen”, zei Kenin over haar volgende opponente. “Het wordt een fysiek veeleisende partij, ik moet dus goed uitrusten. Ik voel dat ik in het toernooi groei. We moeten het wel stellen zonder publiek, maar ik probeer daar niet veel over na te denken. We mogen blij zijn dat de US Open plaatsvinden, het was een dubbeltje op zijn kant. Ik tracht er het beste van te maken.”

Foto: AFP

Mertens speelde al twee keer tegen Kenin, vorig jaar in Mallorca en Wuhan, maar verloor telkens. De laatste ontmoeting, in Wuhan, was wel felbevochten. De Amerikaanse haalde het toen met 4-6, 6-4, 7-6 (7/5). “Dat was een erg spectaculaire partij”, aldus Kenin. “Het scheelde bijzonder weinig als ik mij goed herinner. In de tiebreak van de derde set kwam het op enkele games verschil aan.”

