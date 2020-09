Wie wordt premier? Conner Rousseau hoopt vrijdag op duidelijkheid, MR-kopstuk pleit voor Sophie Wilmès

Nu Vivaldi in de maak lijkt, stelt zich steeds luider de vraag wie als premier aan het hoofd van die federale regering zou kunnen staan. Volgens SP.A-voorzitter en preformateur Conner Rousseau moet daar tegen vrijdag duidelijkheid over zijn, zo zei hij in De zevende dag. MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke sluit niet uit dat Sophie Wilmès aanblijft.