Na een opwarmertje met een col van vierde categorie krijgen de renners straks nog twee cols van derde en twee cols van eerste categorie onder de wielen geschoven. De top van de pittige slotklim naar de Col de Marie Blanque ligt op 18 kilometer van de finish. Daarna gaat het in dalende lijn naar de finish in Laruns. Morgen mogen de renners na het tweeluik in de Pyreneeën een dagje rusten.