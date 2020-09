Lanaken -

Zondagmorgen was Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters te gast in Lanaken waar ze samen met burgemeester Marino Keulen en een de schepenen Astrid Puts, Sofie Martens en Jolein Martens de zopas voltooide rotonde op het drukke kruispunt van de N2 en N78 in Veldwezelt officieel opende.