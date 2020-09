Moeder verstoort TikTokvideo van haar dochter door spectaculaire entree

Een TikTokvideo van de 18-jarige Liz San Millan gaat viraal omwille van een wel erg bizarre cameo. In de 10-seconden durende video repeteert Liz een stukje zang voor haar auditie voor de toneelschool. Niet veel later komt haar moeder binnenstormen .. alleen niet op de manier waarop je zou denken.

Liz’ mama loopt rond op zolder, maar zakt plots door het plafond uit, waardoor ze een opvallende verschijning maakt in de video van haar tienerdochter. De vrouw was even in shock, maar kwam niet veel later helemaal ongeschonden uit het plafond. De video van de grappige inval, gaat intussen viraal en is meer dan 2 miljoen keer bekeken.