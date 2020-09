Jumbo-Visma incasseerde zaterdag een klap: Tom Dumoulin (29) viel op de Peyresourde weg als Plan B voor Primoz Roglic. Hij beperkt zich nu tot nader order tot knechten: “Primoz staat er nog altijd heel goed voor. We gaan er vol voor.”

Een primeur op de Peyresourde. Jumbo-Visma was voor het eerst in de Tour geen meester over de gebeurtenissen. Op de Port de Balès reden ze nog bijzonder dominant, met alweer een indrukwekkende van Aert ...