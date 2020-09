Verschillende mensen neergestoken in Birmingham

In de Britse stad Birmingham zijn in de nacht van zaterdag op zondag verschillende mensen neergestoken. De politie van de regio West Midlands spreekt van een ernstig voorval, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd of hoeveel personen betrokken waren. Ook over de toestand van de slachtoffers is niets geweten. De hulpdiensten zijn ter plaatse.