Optimisme op de werkvloer staat onder druk door de coronacrisis

Ondanks de tientallen negatieve berichten over het bedrijfsleven na corona, blijken de meeste mensen er wel de moed in te houden. Meer nog, optimisten blijven ook na de crisis optimistisch over hun job en toekomstperspectief. Maar, waarschuwt Tempo-Team, dat optimisme staat onder druk. Eén op de vijf zegt dat de pandemie weegt.