Er is geen teken van leven meer gevonden van een mogelijke overlevende van de zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet vorige maand. Dat zegt het Chileense reddingsteam na een zoekactie van drie dagen.

“Technisch gezien kunnen we zeggen dat er geen teken van leven is in het gebouw”, zei Francisco Lermanda, de leider van het Chileense reddingsteam, de zogenaamde ‘Topos’ (‘mollen’ in het Spaans). “We ...