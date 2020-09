Taylor Swift (30) heeft dan toch een proces aan haar been wegens vermeend plagiaat.

In 2017 werd de Amerikaanse zangeres door songschrijvers Sean Hall en Nathan Butler aangeklaagd omdat haar liedje Shake it off te sterk op Playas gon’ play van meisjesband 3LW leek.

De zaak werd vorig jaar door de rechtbank verworpen, maar komt nu alsnog voor omdat een rechter oordeelt dat de tekst “toch erg gelijkend” is. De eisers vragen een deel van de opbrengst van Shake it off, een nummer uit 2014.