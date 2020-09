Duitsland verhoogt druk op Moskou in zaak-Navalny

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) verhoogt de druk op Rusland. Hij wil dat de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny opgehelderd wordt. “Ik hoop niet dat de Russen ons dwingen om ons standpunt over pijplijnproject Nord Stream 2 te herzien”, zegt Maas in de krant Bild am Sonntag. Tot nu toe vermeed de Duitse regering dat de zaak-Navalny gekoppeld zou worden aan het Duits-Russische gasproject.