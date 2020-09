Eva Longoria: “Vrouwen hebben meer afgezien van pandemie”

Opvallende uitspraak van Desperate Housewives-actrice Eva Longoria: “Vrouwen worden harder geraakt omdat wij de zware huishoudelijke taken doen”, zegt ze aan The Daily Mail.

“Wij maken keuzes over school, wij beslissen over gezondheid. Wij zijn de CEO’s van ons huishouden.” Net daarom moeten de vrouwen extra waken over hun mentale gezondheid, zegt de actrice. “Meditatie is daarvoor erg belangrijk. En mijn vriendinnen: we bellen vaak via Zoom en drinken dan héél veel wijn. Soms lijkt het alsof ik hen meer zie nu we niet aan het werk zijn.”