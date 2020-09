Waanzinnig: Tadej Pogacar duikt op laatste klim bijna minuut onder recordtijd uit 2003

Wat de strijd onder de favorieten betreft, was Tadej Pogacar zaterdag de grote winnaar in de achtste rit van de Tour de France. De piepjonge Sloveen won in de eerste Pyreneeënrit iets meer dan een halve minuut op zijn concurrenten. Straf, maar zo mogelijk nog straffer is wat hij onderweg deed: Pogacar verpulverde op de Col de Peyresourde - de laatste helling van de dag - immers het klimrecord.