Divock Origi scoort in laatste oefenmatch Liverpool

Divock Origi heeft zaterdag zijn doelpuntje meegepikt in de oefenpot van Liverpool tegen Blackpool. De Reds haalden het met 7-2 in hun laatste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen.

Blackpool, dat in Engeland in de derde afdeling aantreedt, stond na ruim een halfuur 0-2 voor op Anfield. Na een treffer van Joël Matip (43.) gaf het scorebord 1-2 aan bij de rust. Sadio Mané (52.) en Roberto Firmino (54.) scoorden in het begin van de tweede helft. Bij een 3-2 stand mocht Divock Origi in de 62e minuut invallen voor Mané. De Rode Duivel zag hoe Harvey Elliott (69.), Takumi Minamino (71.) en de jonge Nederlander Sepp van den Berg (88.) raak troffen. Zelf lukte Origi vijf minuten voor affluiten ook nog een goal.

Volgende week zaterdag opent kampioen Liverpool het nieuwe seizoen in de Premier League tegen promovendus Leeds United. Vorige week verloor het team van Jürgen Klopp de wedstrijd tegen Arsenal om het Community Shield na strafschoppen.

Origi haakte begin deze week af voor de komende Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels, zaterdagavond in en tegen Denemarken en dinsdag in Brussel tegen IJsland. De aanvaller bleek niet fit genoeg.