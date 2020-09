Fransman Nans Peters zingt het uit tot op de streep, Thibaut Pinot zakt volledig weg

De Fransman Nans Peters (26) was de beste in de eerste Pyreneeën-rit. De Tourdebutant reed in de afdaling van de Port de Balès weg van zijn medevluchters en liet zich niet meer inhalen. Ook de favorieten leverden strijd op de flanken van de Peyresourde met een uitstekende Pogacar. Thibaut Pinot zakte volledig door het ijs, ook Julian Alaphilippe liet het lopen.