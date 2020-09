Hamilton verovert ook in Monza de pole, dramatische kwalificaties voor Ferrari

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zaterdag op het Circuit van Monza de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Italië, dat is de achtste manche van het seizoen in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Britse regerende wereldkampioen en huidige WK-leider werkte zijn snelste ronde in Ferrari-thuisland af in 1:18.887, een baanrecord, en was daarmee 69 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas. De plaatsen drie en vier gingen verrassend respectievelijk naar de Spanjaard Carlos Sainz (McLaren) en de Mexicaan Sergio Perez (Racing Point). Max Verstappen (Red Bull) moest zo vrede nemen met de vijfde tijd.

Voor Ferrari was de catastrofe compleet, met een dertiende plaats voor de Monegask Charles Leclerc, vorig jaar nog winnaar in Monza, en een zeventiende stek voor de Duitse viervoudige wereldkampioen Sebastian Vettel.

Voor zesvoudig wereldkampioen Hamilton is het de 94e pole in zijn carrière, de zesde dit seizoen - in de overige twee races mocht Bottas van op de pole starten - en de zevende ooit in Monza. Zondagnamiddag gaat hij in Italië op jacht naar zijn zesde zege van het seizoen. In Monza is Hamilton samen met de Duitser Michael Schumacher recordhouder met vijf overwinningen.