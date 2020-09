Jan Jambon over federale formatie zonder Vlaamse meerderheid: “Jammer voor de Vlamingen”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) betreurt dat er een federale regering in de maak is die uit andere partijen bestaat dan de Vlaamse regering. Als die zogenoemde Vivaldi-regering er effectief komt, zal hij aan zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering (CD&V en Open VLD) vragen of ze nog steeds achter het Vlaamse regeerakkoord staan.