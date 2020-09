Hasselt -

In Hasselt is de concertreeks ‘Op straat’ afgetrapt door Hasselaar Marco Z. Die kreeg op het Sint Jansplein helaas, met goed 50 toeschouwers, niet het publiek dat hij wel verdiende. Jammer want wie er wel was, amuseerde zich flink. Hopelijk wordt er meer ruchtbaarheid gegeven aan de volgende concerten.