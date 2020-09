Ott Tänak staat aan kop in Rally van Estland, Thierry Neuville schuift op naar derde plaats

Halfweg de eerste volledige wedstrijddag in de rally van Estland rijdt Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) aan de leiding. De Est heeft 6.8 sec voorsprong op zijn teammaat Craig Breen (Hyundai i20 Coupe WRC). Ook de derde plaats wordt ingenomen door een Hyundai-rijder. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) kende een goede ochtend en volgt als derde op 11.1 sec van de leider.

De negentienjarige Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) schreef zaterdagochtend een nieuw stukje autosportgeschiedenis. Nadat hij in Zweden als jongste rijder ooit een klassementsrit in het WK op zijn naam wist te schrijven deed de Fin dit huzarenstukje zaterdagochtend in de langste klassementsrit van de rally over, nam hij de leiding en werd hij zo de jongste leider ooit in een WK-rally. Lang duurde de pret evenwel niet. In de daaropvolgende rit ging de Fin wat wijd, reed hij lek en verloor hij net geen halve minuut.

“Ik heb nochtans niets geraakt. De band bleef op de velg maar al bij al verloor ik toch heel wat tijd”, aldus Rovanperä. In diezelfde rit reed Grégoire Munster twee keer lek: links achteraan en rechts vooraan. Gelukkig had Munster twee reservewielen mee en kon hij gewoon verder rijden. Na 5 klassementsritten is hij 29e algemeen, goed voor de 13e plaats in WRC 3.

Neuville moet voorlopig zijn met de derde plek. Foto: AFP

Na de lekke band van Rovanperä nam Tänak de leiding over om die niet meer af te staan. Halfweg de eerste wedstrijddag heeft hij een mooie voorsprong op teamgenoot Craig Breen die bijzonder sterk voor de dag komt op het Estse gravel. Tot de slotrit van de eerste lus kon Neuville het tempo van de koplopers niet aan en was hij op regelmaat opgeschoven naar de derde plaats. In de 11.72 km lange rit van Elva voelde de Belg zich erg in zijn sas en reed hij de snelste tijd.

“Ik ben niet 100% tevreden over mijn prestatie. Vooral in de snelle stukken mis ik nog wat vertrouwen. Maar we hebben ons best gedaan en gaan zo verder proberen doen. We moeten realistisch zijn en beseffen dat Ott hier sneller is dan ons. We doen wel mee voor het podium en dat moet het doel zijn”, zei Neuville aan de finish van de zesde klassementsrit.

Dankzij zijn derde plaats geniet Neuville zaterdagnamiddag van een betere startpositie. Zaterdagochtend werd die startpositie bepaald door de WK-stand. Zaterdagnamiddag werken de rijders dezelfde lus van vijf klassementsritten als in de voormiddag af en wordt er gestart volgens het klassement.