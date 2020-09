“Bemoedigende” eerste resultaten Russisch vaccin

Rusland heeft details bekendgemaakt van het Russische coronavaccin “Spoetnik-V” tegen het coronavirus. Het heeft tot antilichamen geleid bij alle 76 deelnemers aan de eerste twee testfases. Tegelijk zijn er geen ernstige bijwerkingen opgetreden, aldus de Russische wetenschappers. De voorlopige resultaten zijn vrijdag gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet. Experten verwelkomen voorzichtig de resultaten, maar stellen wel dat de testgroep klein is.