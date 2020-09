Afgrijzen aan Kensington Palace: mysterieus lijk uit meer voor paleis van William en Kate gevist

In het meer voor het koninklijke paleis ‘Kensington Palace’ in Londen is vorige zaterdag een levenloos lichaam aangetroffen. In eerste instantie dacht de politie daarmee een opvallende verdwijning te hebben opgelost, maar dat bleek niet te kloppen.

Lid zijn van de koninklijke familie heeft zo zijn voordelen, zeker in het Verenigd Koninkrijk. Uitkijken op één van de mooiste parken in Londen is er daar één van: het zicht vanuit Kensington Palace, de woonst van kroonprins William en zijn echtgenote Kate Middleton, is naar verluidt wonderschoon.

Maar vorige zaterdag veranderde die vreugde in horror, toen ’s ochtends een lijk uit het kunstmeer voor het paleis werd gevist. In eerste instantie werd gedacht dat het lichaam dat van Endellion Lycett Green (51) was, een bekende artieste die al een week vermist was. Maar bizar genoeg bleek de Londense Metropolitan Police zich vergist te hebben bij de identificatie, want enkele dagen later werd Green levend en wel teruggevonden.

Wie de vrouw is die levenloos werd aangetroffen in de vijver, blijft intussen een mysterie. Delen van het domein rond Kensington Palace zijn toegankelijk voor het publiek. Zo ook het terrein rond het meer, dat een populaire plek is voor joggers. Dat bemoeilijkt het onderzoek. “Het blijft voorlopig een onopgelost overlijden”, aldus een woordvoerder van Scotland Yard.