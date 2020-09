Spaanse coronapatiënt kan na maanden eindelijk nog eens van buitenlucht genieten

In een ziekenhuis in Barcelona mocht Francisco Espana, die al twee maanden op de intensieve zorgen ligt, eindelijk nog eens genieten van wat buitenlucht. In plaats van aan allerlei buisjes en sondes te hangen, rolden verplegers en dokters Francisco onder streng toezien naar buiten. Zo kon hij op de kade genieten van het zicht dat normaal beperkt was tot zijn ziekenhuiskamertje. In Spanje is het coronavirus sinds kort aan een opmars bezig. De Belgische overheid heeft sinds gisteren (vrijdag 4 september) heel Spanje, op Tenerife na, rood gekleurd.