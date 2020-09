Messi verschijnt na de ‘verzoening’ nog niet op trainingsveld bij Barcelona

Lionel Messi heeft zaterdagochtend nog niet meegetraind met FC Barcelona. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP ter plaatse vastgesteld. De Argentijn kondigde vrijdag aan alsnog bij de Spaanse grootmacht te blijven.

De spelers van Barcelona kwamen zaterdag omstreeks 9u30 samen op het Joan Gamper-complex. Messi was echter nog niet van de partij. Volgens de Spaanse pers moet de Argentijnse superster eerst nog een coronatest ondergaan. Allicht sluit hij maandag bij de groep aan. Zondag is er geen training voorzien.

De 33-jarige Messi had naar eigen zeggen van voorzitter Josep Maria Bartomeu de belofte gekregen dat hij na afloop van vorig seizoen de club zou mogen verlaten. In zijn contract staat immers een clausule dat hij de club transfervrij kon verlaten, maar die verliep op 10 juni. Daardoor werden geïnteresseerde clubs geconfronteerd met een afkoopsom van 700 miljoen euro. Messi besloot dus maar te aanvaarden om langer in Camp Nou te blijven, zodat hij zijn geliefde club niet voor de rechter moest dagen.

Messi zal nu de start voor het nieuwe seizoen onder Ronald Koeman mee afwerken, na een seizoen waarin de club geen enkele prijs kon winnen. (belga)