De Block waarschuwt: “Ook Kerst en Nieuw zullen we niet kunnen vieren zoals anders”

België zal vermoedelijk in maart 1,4 miljoen dosissen van een vaccin tegen het coronavirus krijgen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in De Morgen. Dat betekent wel dat de eindejaarsfeesten niet zoals gewoonlijk kunnen doorgaan. “Ook Kerst en Nieuw zullen we niet kunnen vieren zoals anders”, klinkt het.