“Hij is de grootste renner op dit moment”, zei wielercommentator Michel Wuyts nadat Wout van Aert woensdag in de Tour als eerste over de streep was gebold. Exact vijftien jaar geleden stond Tom Boonen bij de verslaggever op 1 nadat die in Madrid de regenboogtrui had veroverd. Is Wout van Aert de nieuwe Tom Boonen? Er zijn verschillen, maar ook gelijkenissen. “Boonen zoefde rond in een gele Lamborghini, maar Wout vond het ook geweldig toen hij eens met de rode Ferrari van teammanager Hans van Kasteren mocht rijden.”