Ruim 10.000 strafzaken slepen al meer dan tien jaar aan

Meer dan 10.000 strafzaken over heel België slepen al meer dan tien jaar aan. Het gaat om 10.126 zaken die in 2009 of nog eerder geleden zijn begonnen en die nog altijd niet zijn afgesloten. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het College van Procureurs-Generaal, die gaan over het jaar 2018, bericht De Tijd zaterdag. De oude strafzaken gaan over allerlei soorten misdrijven.