Na een lijdensweg van zestien (!) maanden is Glenn Lowet weer volledig fit. “Opnieuw kunnen spelen is het enige wat telt”, zegt de aanvoerder van KVK Wellen, die in de oefenwedstrijd tegen Hoepertingen voor het eerst weer op het wedstrijdblad stond na zijn knieblessure en zo naast vriend en vijand ook zichzelf verraste.