Als u graag naar het Belgisch voetbal kijkt via uw tv, laptop of smartphone, weet dan dat u dit plezier deels te danken hebt aan een dame uit Alken. Anouk Mertens (46) – de wederhelft van gewezen VRT-sportjournalist Carl Huybrechts (69) – is namelijk COO van Eleven Sports Group, het mediabedrijf dat onlangs de uitzendrechten verwierf. “Het ondernemen werd me met de paplepel ingegeven”, zegt ze.