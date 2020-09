”Elke keer ik die ene actiefoto van 20 jaar geleden opnieuw zie, waarop mijn kuitbeen gekruld en geplooid wordt als een twijg, dan krijg ik nog altijd koude rillingen.” Aan het woord: Luc Nilis (53). Twee decennia later herbeleeft de Zonhovense ex-Rode Duivel die fatale namiddag in Ipswich. Een fragiele monoloog over een noodlottige seconde.