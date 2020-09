Een hele zomer lang nam Bart Van Loo, auteur van bestseller ‘De Bourgondiërs’, de lezers mee op een Bourgondische tijdreis. Met zijn teletijdmachine kwamen we op plekken in Vlaanderen die iets vertellen over die hertogen die de Lage Landen grotendeels aaneen zouden smeden. Overal kwamen we terecht, behalve in Limburg. Geen vergetelheid en ook geen toeval. “Limburg en Luik zijn inderdaad een verhaal apart”, zegt Bart Van Loo.