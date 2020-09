Wout van Aert (25) is veruit de sterkste spurter van deze Tour. Vrijdag in Lavaur was hij nog indrukwekkender dan in Privas, maar de groene trui? Neen, hoor. Daar weigeren hij en de ploeg aan te denken. Jumbo-Visma gaat voor het geel in Parijs, het groen blijft een troostprijs. “Op een dag wordt dit wel een doel. Maar niet dit jaar. Sorry”, herhaalde de dubbele ritwinnaar.