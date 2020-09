Van Aert en Lummense verzorger Theunis kijken Pau weer in de ogen

Dé figuur van de eerste Tourweek? Wout van Aert uiteraard! Zondag zet de veldrijder-klassiekerspecialist-tijdrijder-sprinter-knecht van Jumbo-Visma weer voet aan grond in Pau. Juist, Pau. Daar waar de polyvalente Kempenzoon een jaar geleden tijdens de tijdrit hard in aanvaring kwam met een hekwerk. Wouts vaste verzorger, Lummenaar Wesley Theunis, maakte het mee vanop de eerste rij. “Een dag die ongetwijfeld herinneringen zal oproepen. We overnachten immers in hetzelfde hotel”.