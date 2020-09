Het moeilijkste is achter de rug. Exact 467 dagen na de verkiezingen heeft het land uitzicht op een nieuwe federale regering. Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) krijgen een week om de weg vrij te maken voor een nieuwe premier.

Het was een zichtbaar energieke Egbert Lachaert die vrijdagnamiddag iets na drieën zijn persconferentie startte in de Kamer. Een uur tevoren was de Open Vld-voorzitter ontvangen op het paleis, waar hij ...