Courtois en corona: heeft hij het, of heeft hij het gehad?

Heeft hij het of heeft hij het niet (gehad)? ‘Hij’ is Thibaut Courtois. ‘Het’ is Covid-19. Die vraag klonk vrijdag nog luider, toen de Bilzense keeper forfait gaf voor de Nations League-wedstrijd in Denemarken. Alles wijst er op dat Courtois op dit moment niet besmet is, maar dat corona wel door zijn lichaam geslopen heeft.