Geen finale ‘Voice Kids’ voor Zutendaalse Femke, wel voor Romina uit Kinrooi

Vreugde en verdriet lagen vrijdag dicht bij elkaar in de halve finale van The Voice Kids. Femke Schaepkens uit Zutendaal werd niet meegenomen naar de finale, maar kan wel met opgeheven hoofd naar huis. Gaat wel door uit Limburg: de 13-jarige Romina uit Kinrooi, die in het K3-team zit.

Romina zong vrijdag The One That Got Away van Katy Perry. Haar enige concurrent in team K3 is Mette-Marie uit Averbode. Gers Pardoel gaat de finale in met Sofie (13, Lot) en Max (12, Edegem). Sean Dhondt werpt zich in de strijd met Gala (15, Grimbergen) en Tiany (14, Overijse). Laura Tesoro heeft Veronika (14, Kessel-Lo) en Justin (14, Linter) in de aanbieding.