Code oranje raadt niet-noodzakelijke reizen - zoals shoppen - af. Toch staken Belgen vrijdag nog massaal de grens over om te kuieren over de Maastrichter merret. “Ik kom hier al vijftig jaar elke vrijdag. Zo lang het niet verboden wordt, blijf ik gewoon komen.”

Wanneer we aankomen in Maastricht vallen meteen de vele Belgische nummerplaten op. Ondanks code oranje én het druilerig weer. Het duurt dan ook niet lang voor we de eerste Limburgers rond het historisch ...